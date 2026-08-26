Un proyecto de ley para incorporar las denominadas “tierras raras” al régimen de primera categoría del Código de Minería fue presentado en el Senado de la Nación. La iniciativa, impulsada por el senador y exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, busca cubrir un vacío legal y establecer reglas claras para la exploración, explotación y aprovechamiento de estos minerales, cuya importancia crece en todo el mundo por su utilización en diferentes actividades industriales y tecnológicas.

En sus redes sociales, Zamora explicó los alcances de su propuesta: "Ante un vacío legal, en esta cuestión, es importante modificar el Código de Minería e incluir estos minerales, para dar certeza jurídica a un recurso de creciente relevancia estratégica a nivel mundial". El proyecto establece una definición amplia de las tierras raras, incluyendo a los lantánidos, el escandio y el itrio, además de los minerales y compuestos que los contienen.

Recursos estratégicos para el futuro

Las tierras raras son utilizadas en la fabricación de dispositivos electrónicos, baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, equipamiento médico y tecnologías vinculadas con la defensa y las telecomunicaciones. Por esa razón, su disponibilidad adquirió una creciente importancia económica y geopolítica. Los países buscan garantizar el acceso a estos recursos, considerados fundamentales para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Argentina cuenta con regiones que presentan condiciones geológicas favorables para avanzar en su exploración. Un informe del SEGEMAR citado en la iniciativa identificó 190.395 toneladas de recursos de elementos de tierras raras en el territorio nacional. Las principales mineralizaciones primarias fueron detectadas en Salta, Jujuy, San Luis y el sur de Santiago del Estero. También existen mineralizaciones todavía no evaluadas en San Juan y concentraciones registradas en Córdoba, San Luis y Buenos Aires.

Las provincias, dueñas de sus recursos

Uno de los principales ejes de la iniciativa es la reafirmación del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios. El texto invita a las jurisdicciones provinciales a promover, administrar y controlar el aprovechamiento sustentable de estos minerales, evitando una concentración de las decisiones en el Gobierno nacional y fortaleciendo la participación de las provincias en la planificación de su desarrollo productivo.

La propuesta también apunta a que la eventual explotación no quede limitada a la extracción y exportación de materia prima. El desafío planteado es avanzar hacia procesos de industrialización y agregación de valor en origen, capaces de generar empleo, conocimiento, inversiones e infraestructura en las regiones productoras.

El contexto legislativo

El proyecto de Zamora se suma a otras iniciativas que buscan regular las tierras raras en el país. En la Cámara de Diputados, la diputada Silvana Giudici presentó un proyecto similar que ya recibió el respaldo del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y de la Secretaría de Minería de la Nación. El proyecto “Impulso a las Tierras Raras” propone modificar el artículo 3° del Código de Minería para incluir de manera explícita a estos 17 elementos químicos.

La Comisión de Minería de la Cámara baja ya comenzó a analizar distintas propuestas vinculadas a las tierras raras.