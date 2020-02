Presentan un Observatorio de Agroquímicos para definir criterios de uso e impacto en el ambiente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, presentó hoy los lineamientos para la conformación del Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, que definirá los criterios y modalidades de uso de esas sustancias, y su impacto en la salud y el ambiente.



Lo hizo tras ratificar la suspensión de la resolución 246 que habilitaba las fumigaciones con agroquímicos junto a poblaciones y escuelas rurales en todo el territorio de la provincia.



"Cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las universidades, el INTA, el Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)", afirmó hoy Rodríguez.



También aseguró que "la información y las investigaciones están dispersas, y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate", y subrayó que "esa será la función del Observatorio".



Un comunicado de la cartera agraria precisó que "a partir de que la anterior gestión no contempló la diversidad de realidades productivas que tiene la provincia, y desestimó los avances que tienen varios municipios en materia de regulación de agroquímicos, el Ministerio decidió suspender la vigencia de la Resolución 246 por un año".



Asimismo, señaló que Desarrollo Agrario "convocó a organismos públicos bonaerenses a que sean parte de una mesa de trabajo con el fin de coordinar la implementación y evaluación de políticas públicas relativas para la aplicación de agroquímicos".



Rodríguez remarcó que "esta mesa se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua, donde las definiciones en materia de agroquímicos surjan a partir de la información entre los organismos públicos".



En dicha Mesa participarán el Ministerio de Salud bonaerense, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y la Autoridad del Agua (ADA).



También se convocó a las universidades nacionales, provinciales, el INTA y los centros de investigación científico técnico con asiento en la provincia.



"La redacción de esta norma -en referencia a la suspendida 246- es un tanto particular porque cuando parece que está prohibiendo lo que está haciendo es permitiendo. Se trata de esas contradicciones discursivas a las que el gobierno anterior nos tenía acostumbrado", afirmó el ministro.



Precisó que "en pocas palabras, lo que sostenía la norma, cuando se la analizaba en detalle, es que se podía fumigar sin ninguna regulación o amortiguamiento real, efectivo, de ninguna índole".