San Juan volverá a ubicarse en el centro de la escena deportiva nacional e internacional. Este lunes, en la Sala Rogelio Cerdera de Casa de Gobierno, fue presentado oficialmente el partido que disputarán Los Pumas y Gales el próximo 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario, por el debut de Argentina como local en el Nations Championship 2026.

La presentación reunió al gobernador Marcelo Orrego; al secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; al secretario de la Unión Argentina de Rugby, Lucas Verdeguer; y al presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, quienes coincidieron en destacar la relevancia que tendrá el evento para la provincia.

Durante el acto, Orrego recordó la experiencia del año pasado, cuando San Juan recibió al seleccionado argentino, y remarcó que esta vez se tratará de un compromiso oficial dentro del calendario internacional.

“Este tipo de evento de alto calibre que vamos a tener la posibilidad de disfrutar. El año pasado lo tuvimos, pero esta vez por los puntos, como se diría en la jerga. Yo lo disfruté enormemente y creo que cada uno de los que fue a la cancha ese día también”, expresó el mandatario.

El gobernador también destacó el rol de las instituciones deportivas y el beneficio que generará la venta de entradas para los clubes sanjuaninos. “Lo que vamos a desarrollar es tener esa enorme oportunidad de que esas entradas que se vendan puedan llegar a los clubes. Así podrán generar su propia infraestructura y atender las necesidades que tengan”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, invitó a los sanjuaninos a acompañar el espectáculo y recordó que las entradas ya se encuentran disponibles. “Es importantísimo que pueda llegar la Selección de Rugby a la provincia y que con ello sirva de entusiasmo, inspiración e ilusión para todos los chicos”, sostuvo.

Además, explicó que la organización busca que la compra de entradas se realice a través de los clubes locales. “Siempre les pedimos que las adquieran por medio de los clubes porque eso redunda en beneficios para las instituciones y en el trabajo que realizan con los chicos”, agregó.

Desde la Unión Argentina de Rugby también destacaron las condiciones que presenta el escenario elegido para el encuentro. Lucas Verdeguer, secretario de la institución, señaló que la inspección realizada semanas atrás dejó conformes a los responsables del seleccionado nacional. “Hace aproximadamente un mes vino el manager de Los Pumas y vio el estadio a la altura de las circunstancias, incluso con mejores condiciones que el año pasado”, indicó el dirigente.

A su turno, Jorge Barrera, flamante presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, remarcó la importancia de que la provincia vuelva a recibir a Los Pumas y agradeció el respaldo institucional para concretar el evento.

Barrera también adelantó que la visita del seleccionado nacional no se limitará al partido frente a Gales. Según explicó, durante la semana previa se desarrollarán capacitaciones, actividades y encuentros destinados a jugadores, entrenadores, dirigentes y profesionales vinculados al rugby. “Tenemos una semana bastante movida. Los Pumas realizarán acciones en distintas áreas y habrá capacitaciones que podrán aprovechar muchas personas vinculadas al rugby sanjuanino”, comentó.

Con poco más de un mes por delante, la cuenta regresiva ya comenzó. El 11 de julio, San Juan volverá a recibir a Los Pumas en un encuentro internacional que promete convocar a miles de espectadores y consolidar a la provincia como una de las plazas deportivas más importantes del país.