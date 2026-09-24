La Argentina ya tiene una canción oficial para recibir al papa León XIV. La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves “Argentina con el Papa León”, una composición que fue seleccionada a través de un proceso nacional y que acompañará los preparativos para la visita del pontífice al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La pieza fue elegida por un jurado entre composiciones enviadas desde distintas comunidades argentinas. Según explicó la Conferencia Episcopal, participaron personas de diferentes edades y regiones, con propuestas que reflejaron distintos ritmos y expresiones del país. La selección se realizó de manera anónima.

Una canción con referencias a la Argentina

La letra de “Argentina con el Papa León” plantea como ejes la esperanza, la paz, la unidad y la preparación para la llegada del pontífice. También incorpora referencias a los santos argentinos y a la Virgen de Luján.

Uno de los mensajes centrales de la composición es la idea de caminar juntos y de construir un espacio de encuentro. La canción repite además la frase “hay lugar para todos” y menciona a Jesús como horizonte.

La obra fue compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes participaron del proceso nacional de selección.

La preparación para la visita

Desde la Conferencia Episcopal invitaron a las comunidades a incorporar la canción durante las actividades previas a la llegada del Papa. La institución también destacó el trabajo de quienes participaron del concurso y propuso que las parroquias y otros espacios pastorales puedan compartir las distintas composiciones que fueron creadas para la ocasión.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los preparativos ya incluyen distintas actividades y operativos vinculados con la presencia del pontífice, mientras la Iglesia convocó a vivir la espera con alegría y esperanza.