Cultura
Presentaron la canción oficial para recibir al papa León XIV en Argentina
POR REDACCIÓN
La Argentina ya tiene una canción oficial para recibir al papa León XIV. La Conferencia Episcopal Argentina presentó este jueves “Argentina con el Papa León”, una composición que fue seleccionada a través de un proceso nacional y que acompañará los preparativos para la visita del pontífice al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.
La pieza fue elegida por un jurado entre composiciones enviadas desde distintas comunidades argentinas. Según explicó la Conferencia Episcopal, participaron personas de diferentes edades y regiones, con propuestas que reflejaron distintos ritmos y expresiones del país. La selección se realizó de manera anónima.
Una canción con referencias a la Argentina
La letra de “Argentina con el Papa León” plantea como ejes la esperanza, la paz, la unidad y la preparación para la llegada del pontífice. También incorpora referencias a los santos argentinos y a la Virgen de Luján.
Uno de los mensajes centrales de la composición es la idea de caminar juntos y de construir un espacio de encuentro. La canción repite además la frase “hay lugar para todos” y menciona a Jesús como horizonte.
La obra fue compuesta por Gabriel Alejandro Moyano Angelini y Agustín Moyano Angelini, quienes participaron del proceso nacional de selección.
La preparación para la visita
Desde la Conferencia Episcopal invitaron a las comunidades a incorporar la canción durante las actividades previas a la llegada del Papa. La institución también destacó el trabajo de quienes participaron del concurso y propuso que las parroquias y otros espacios pastorales puedan compartir las distintas composiciones que fueron creadas para la ocasión.
La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Los preparativos ya incluyen distintas actividades y operativos vinculados con la presencia del pontífice, mientras la Iglesia convocó a vivir la espera con alegría y esperanza.