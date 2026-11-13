Presentaron la final del Superbike Argentino y GP3 en el Villicum

La presentación oficial de la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, que incluye las categorías Superbike y GP3, se realizó en San Juan con la mirada puesta en la competencia de este domingo 15 de noviembre en el Autódromo San Juan Villicum. Durante la conferencia de prensa, Pablo Aubone, presidente de la Agencia Deportes, anticipó que trabajan para recibir tres fechas de motociclismo durante 2027. Además, el piloto sanjuanino Mateo Bongiovanni habló sobre sus expectativas para la definición del campeonato, en la que tendrá la posibilidad de competir ante su público.

"Estamos avanzando con todo lo que tiene que ver con 2027. La idea es que vengan tres veces durante el año", confirmó Aubone a DIARIO HUARPE durante la presentación del Superbike Argentino y GP3.

El funcionario explicó que la intención es organizar el calendario de manera conjunta con las competencias automovilísticas, para evitar superposiciones y distribuir las actividades durante la temporada. "Buscamos calendarizarlo de forma ordenada, tanto para el automovilismo como para el motociclismo, y que San Juan esté siempre vigente para recibir a todas las categorías", señaló.

En esa línea, Aubone sostuvo que la incorporación de nuevas disciplinas permite ampliar la oferta deportiva y generar oportunidades para el desarrollo de jóvenes pilotos. También destacó la respuesta de los competidores que visitan el trazado sanjuanino.

"Es una satisfacción escuchar a los pilotos hablar del autódromo y reconocer sus cualidades. Todas las categorías quieren venir al Villicum y eso es algo que valoramos mucho", expresó.

Bongiovanni llega con chances de pelear por el título

La presentación también tuvo como protagonista a Mateo Bongiovanni, el piloto sanjuanino que competirá en Superbike Pro durante la última fecha. El representante local llega con posibilidades de quedarse con el campeonato, después de una temporada que marcó su primera experiencia en esta categoría.

"Es un orgullo correr en San Juan. Tenemos uno de los mejores autódromos de Latinoamérica y hacerlo como local es una experiencia muy linda, aunque también representa una presión extra", manifestó.

Consultado sobre sus posibilidades de quedarse con el título, Bongiovanni reconoció que el trabajo realizado durante el año le permitió llegar a esta instancia con expectativas.

"Hicimos un buen trabajo durante toda la temporada. Fue un año muy positivo para mí, especialmente porque es mi primera experiencia en una categoría tan exigente", explicó.

Sin embargo, aclaró que busca mantener la tranquilidad frente a la definición y continuar incorporando experiencia. "Estoy contento por lo conseguido, pero también tranquilo porque sé que debo seguir aprendiendo de pilotos muy profesionales. Todavía tengo muchos años de carrera por delante y quiero continuar progresando", agregó.

El calor, otro desafío para la competencia

Durante la conferencia también se habló de las condiciones climáticas que deberán afrontar los pilotos. Las primeras pruebas libres estuvieron marcadas por temperaturas elevadas, un factor que puede influir tanto en el rendimiento físico como en el comportamiento de las motos sobre el asfalto.

Bongiovanni contó que su preparación contempló especialmente este escenario. "Sabíamos que iba a llegar una ola de calor y nos preparamos para competir en esas condiciones. Entrenamos con temperaturas similares para poder afrontar mejor el esfuerzo", indicó.

Además, explicó que la temperatura se siente especialmente durante la conducción. "Es muy pesado estar arriba de la moto en estas condiciones. Por eso trabajamos para llegar preparados y esperamos poder demostrarlo durante la competencia", sostuvo.

Una definición entre Argentina y Chile

La última fecha del Superbike Argentino y GP3 se disputa del 13 al 15 de noviembre en el Autódromo San Juan Villicum, ubicado en Albardón, bajo la denominación Gran Final Chile x Argentina. El encuentro reúne al Campeonato Argentino de Velocidad y al Campeonato Chileno de Velocidad, con la definición de los títulos de la temporada en diez categorías.

De esta manera, la presentación dejó planteados dos ejes para el motociclismo sanjuanino: la definición deportiva de este domingo y las gestiones para ampliar la presencia de competencias en el calendario provincial de 2027.