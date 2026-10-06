Gianluca Prestianni y Franco Mastantuono fueron incluidos entre los 25 finalistas del Golden Boy 2026, el premio que distingue al mejor futbolista menor de 21 años del mundo. Los dos argentinos integran una lista que también cuenta con figuras como Endrick, Estêvão, Pau Cubarsí y Warren Zaïre-Emery.

Prestianni, nacido en Córdoba, llega a esta instancia como una de las jóvenes figuras del Benfica. El extremo se consolidó en el fútbol portugués y comenzó a dar sus primeros pasos con la Selección argentina mayor.

Mastantuono, oriundo de Azul, también forma parte de los candidatos después de su llegada a la Fiorentina, cedido por el Real Madrid. Su inclusión reconoce el impacto que tuvo desde su desembarco en el fútbol italiano.

Dos argentinos por un premio histórico

Si alguno de los dos argentinos consigue quedarse con el Golden Boy, se convertirá en el tercer jugador argentino en conquistar el reconocimiento.

El primero fue Lionel Messi, quien ganó el premio en 2005 cuando tenía 18 años y 173 días. El rosarino fue además el primer argentino y latinoamericano en obtener el galardón.

Dos años después, en 2007, Sergio Agüero se quedó con la distinción. El delantero tenía 19 años y 188 días y se impuso en la votación después de una destacada temporada con Atlético de Madrid.

Ahora, Prestianni y Mastantuono tendrán la posibilidad de continuar esa historia y convertirse en los próximos argentinos en levantar uno de los premios individuales más importantes para los jóvenes talentos del fútbol mundial.

La definición del Golden Boy

La lista de 25 finalistas reúne a los futbolistas jóvenes más destacados de la última temporada. El ganador será anunciado durante la gala del Balón de Oro.

Para los dos argentinos, la nominación representa además un reconocimiento a sus presentes en Europa. Prestianni busca consolidarse en Benfica, mientras que Mastantuono atraviesa una nueva etapa en Fiorentina tras su paso al Real Madrid.