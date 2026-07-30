Presunto choque y asesinato en Chimbas: un hombre está prófugo y una mujer muerta

Un importante operativo policial y judicial se desarrollaba este jueves en el predio Costanera, en el departamento Chimbas, luego de que se conociera un presunto hecho de sangre que tendría como víctima a una mujer que circulaba en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar, que todavía era materia de investigación, el episodio habría ocurrido a la altura del predio Costanera de Chimbas. Las primeras versiones indicaban que un automóvil habría impactado desde atrás contra la moto en la que se desplazaba la mujer.

Siempre según los datos iniciales, que aún restaban ser corroborados oficialmente, tras la colisión el conductor del vehículo habría descendido del auto y habría efectuado al menos un disparo con un arma de fuego contra la motociclista.

Como consecuencia del presunto ataque, la mujer habría fallecido en el lugar, aunque las circunstancias exactas del hecho todavía eran analizadas por los investigadores, quienes trabajaban para reconstruir la secuencia y determinar cómo ocurrió el episodio.

Las primeras informaciones también señalaban que el conductor del automóvil habría escapado después del hecho y era intensamente buscado por la Policía. Hasta el momento no trascendía su identidad ni se habían informado detenciones vinculadas con la causa.

En la escena trabajaban efectivos de la Policía de San Juan junto con personal del Ministerio Público Fiscal, que llevaba adelante las primeras pericias. Entre las tareas previstas se encontraban el relevamiento de evidencias, la inspección de los vehículos involucrados y la recolección de testimonios que permitieran establecer con precisión qué sucedió.

Por el momento, las autoridades no habían brindado mayores detalles sobre el móvil del presunto ataque ni sobre el vínculo que podría haber existido entre la víctima y el sospechoso, por lo que todas las hipótesis permanecían abiertas. La investigación continuaba en pleno desarrollo en el predio Costanera de Chimbas y se esperaba que, con el avance de las pericias, surgieran mayores precisiones sobre este grave episodio.