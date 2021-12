Presupuesto 2022: Guzmán defendió el proyecto en el Congreso y reveló los ejes de la negociación con el FMI

El ministro de Economía Martín Guzmán defendió los principales lineamiento del Presupuesto 2022 y aseguró que apunta a "continuar sentando condiciones para que el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos". Al referirse a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, aseguró que el objetivo es llevar a cabo el programa de políticas públicas "sin condicionamientos" por parte del organismo internacional.

El objetivo del Frente de Todos es que este jueves Diputados le dé media sanción para que el Senado logre sancionarlo "antes" de Navidad. Referentes de Juntos por el Cambio anticiparon que darán quórum en la sesión para no entorpecer su tratamiento, aunque su acompañamiento en la votación dependerá de las modificaciones que se le hagan a la iniciativa .

A tres meses de su presentación, finalmente, el ministro de Economía defendió esta tarde los principales lineamientos del Presupuesto 2022 en el Congreso. Acompañado por su equipo económico, el titular del Palacio de Hacienda expuso ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y dio detalles sobre la iniciativa que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1. Asimismo, el texto no contempla el pago de vencimientos de capital al Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a que el gobierno de Alberto Fernández sigue sin llegar a un acuerdo con el organismo internacional.

"Este es un proyecto de ley que le da continuidad a la visión que desde el Gobierno nacional planteamos para propiciar una doble recuperación de lo que fue una sobre crisis económica", dijo el ministro en la previa a la presentación de los principales lineamientos. E hizo alusión a la crisis económica desatada en 2018, durante el gobierno de Cambiemos, y a la desatada con la pandemia de Covid-19.

En este sentido, Guzmán aseguró que el proyecto apunta a la "continuidad de la recuperación en el corto plazo" y a "continuar sentando condiciones para que el desarrollo económico de la Argentina se pueda sostener en plazos más largos".

Al referirse a los principios y objetivos del Presupuesto 2022, Guzmán señaló que desde el Gobierno consideran que "no es posible que haya estabilización macroeconómica sin una recuperación de la actividad económica". Esto, para el Gobierno, lleva al Estado a tomar "un rol contracíclico para la recuperación", para contribuir a una "continuidad de la recuperación económica".

"El segundo principio tiene que ver con el rol del Estado para el desarrollo", continuó Guzmán. Sobre este punto, aseguró que es necesario "construir abundancia en lo que no se puede mover entre países". En ese sentido, aludió al capital público. Y aludió a "tener mayor capacidad de infraestructura y logística, que permita potenciar el crecimiento de la productividad y mayor dinamismo en la economía, el conocimiento" así como también se refirió a la marca de "Estado-Nación".

Guzmán enumeró los principios y objetivos del Presupuesto.

Guzmán enumeró una serie de objetivos estructurales que persigue el Presupuesto 2022. Entre ellos, mencionó: apuntalar la recuperación económica, mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, promover la equidad de oportunidades, mejorar la infraestructura y la logística, mejorar la situación habitacional, promover el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer el sistema educativo y de Salud, profundizar la política crediticia para el desarrollo productivo, entre otros.

Más adelante, Guzmán aclaró que se supone "estabilidad" para el 2022. Y remarcó que "esta vez no se supone que hay un crecimiento de la base monetaria" , sino que "se supone estabilidad partiendo de una base que es menor".

ACUERDO DE PRECIOS

En otro tramo de su exposición, el ministro remarcó que "está la posibilidad" de a partir del 7 de enero de avanzar en un acuerdo de precios con el sector privado. Ese día finaliza el congelamiento de precios que había acordado el Ejecutivo y que alcanza a cerca de 1500 productos de la canasta básica, además de medicamentos.

"Este ha sido un elemento que ha parte de lo que son las negociaciones con el FMI en la construcción de un Plan Plurianual", se explayó el funcionario. Y aseguró que los acuerdos de precios "son un elemento necesario" para lograr una coordinación de las expectativas que permita reducir la persistencia del proceso inflacionario y de las expectativas.

"La inflación es un problema que tiene múltiples causas", dijo el ministro.

"La inflación es un problema que tiene múltiples causas y que hay que atacar todas sus causas para poder ir reduciendo la inflación", aclaró el funcionario, para luego acotar que "hay que ir generando mayor capacidad de generación de dividas y una mejora del perfil del financiamiento de los déficit fiscales, al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit primario del sector público".

FMI

"La Argentina debe apostar por fortalecer a su moneda", dijo Guzmán antes de referirse a las negociaciones que el Gobierno llevan adelante con el FMI. En este sentido, el funcionario aseguró para el objetivo del Gobierno es que "podamos, justamente, como nación soberana, poder llevar a cabo el programa de políticas públicas que queremos, sin tener los condicionamientos que de forma general toda deuda implica, pero que en particular la deuda con el FMI históricamente ha conllevado para las naciones del mundo que han enfrentado esas situaciones".

Luego de recordar que el año que viene la Argentina deberá afrontar vencimientos de por encima u$s 18.000 para el año que viene y de u$s 19.000 para 2023, aseguró que "no hay manera de que alguien pueda considerar que la Argentina puede tener la capacidad de amortizar esos vencimientos en los plazos en los cuales fueron acordados".

Y continuó diciendo que se necesita "poder lograr las mejores condiciones posibles y el mayor apoyo posible de la comunidad internacional para estar lo más fuertes posibles".

"La Argentina debe apostar por fortalecer a su moneda", afirmó Guzmán.

Lo "más fuerte posible", en palabras de Guzmán es: "Poder implementar nuestra visión para que la Argentina pueda seguir en la senda de recuperación económica y de un ordenamiento de los distintos factores que dan lugar a inestabilidad macroeconómica en la Argentina".

JXC DARÍA QUÓRUM

"No queremos que el Gobierno se vaya sin su herramienta de Presupuesto", dejó en claro Luciano Laspina, una de las espadas económicas de Juntos por el Cambio, en la previa al debate.

Con estas palabras, el economista dio a entender que su bancada dará quórum el día de la sesión. De todas maneras, el rosarino dejó en claro que el acompañamiento en la votación dependerá de la incorporación de algunas de las sugerencias que vienen haciendo desde su bancada.

"Daremos el debate sin, bajo ninguna circunstancia, conspirar contra el tratamiento de esta ley, más allá de que los tiempos que se han fijado han sido extremadamente cortos para la importancia que tiene este proyecto", concluyó Laspina en diálogo con Diputados TV.

ANTES DE NAVIDAD

Apenas comenzó la reunión, se definieron las autoridades de la comisión de Presupuesto y Hacienda, luego de que días atrás asumieran los diputados electos en noviembre. Una vez más, el oficialista Carlos Heller fue elegido presidente y el referente del PRO, Laspina, como vice.

Presupuesto 2022: una por una las críticas de Martín Lousteau al proyecto del Gobierno

Al hacer uso de la palabra, el banquero dejó en claro que la decisión del oficialismo es dictaminar el proyecto que tiene cerca de 5000 páginas en "48 horas" para votarlo en el recinto esta semana, probablemente el jueves. Y luego girarlo al Senado para su sanción.

"No queremos que el Gobierno se vaya sin su herramienta de Presupuesto", dijo Laspina en la previa.

Al pedido por parte del presidente de la bancada radical Mario Negri de votar el texto la semana que viene, para que expongan más funcionarios del Poder Ejecutivo, además de Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Carla Vizzotti (Salud) y Alexis Guerrera (Transporte) que lo harán mañana a partir de las 13, Heller respondió con una negativa. Argumentó que desde el Senado "pidieron tratarlo antes de las fiestas de Navidad".

Por: DÉBORAH DE URIETA