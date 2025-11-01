El debate del Presupuesto 2026 ingresa en su fase definitiva en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo confía en alcanzar un dictamen de mayoría el próximo 4 de noviembre, fecha límite establecida para la firma del proyecto. Tras su triunfo electoral, La Libertad Avanza ha intensificado las negociaciones durante el fin de semana, con la mira puesta en lograr su aprobación durante sesiones extraordinarias.

El impulso electoral ha modificado la dinámica de las tratativas. Mientras que antes del 27 de octubre las discusiones estaban forzadas por la oposición, el oficialismo ha tomado la iniciativa en los últimos días, evidenciado por las comparecencias de los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Pablo Quirno (Justicia) ante la Comisión de Presupuesto.

La reciente cumbre de gobernadores no resultó completamente satisfactoria para las provincias, aunque la urgencia por contar con un presupuesto aprobado inclinaría la balanza hacia el apoyo al proyecto del Ejecutivo. "Lo de Casa Rosada fue pura foto y nimiedades. Ya mandamos nuestras necesidades y estamos esperando respuesta", señaló un bloque provincialista, reflejando las tensiones en la negociación.

Las claves de la negociación

Bertie Benegas Lynch, quien reemplazó a José Luis Espert en la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se muestra confiado en alcanzar el dictamen: "Si habrá dictamen, depende de los que emplazaron", declaró a la prensa legislativa.

Los principales puntos de discusión giran en torno a:

Las demandas de financiamiento de las provincias

El mantenimiento del superávit fiscal del 1,5% proyectado

La posible incorporación de leyes ya sancionadas pero no implementadas

El rol de la oposición y los aliados

La oposición se muestra desarticulada, sin capacidad de consensuar un proyecto alternativo. El peronismo no ha definido su postura, mientras Encuentro Federal quedó aislado tras los resultados electorales.

Por el lado del oficialismo, cuenta con el apoyo probable de la UCR y el PRO. "Yo prefiero tener un Presupuesto, aunque sea discutible", sintetizó una diputada del PRO, reflejando una posición que podría extenderse a otros bloques.

Camino hacia las extraordinarias

El Gobierno trabaja con la convicción de que alcanzará los consensos necesarios para aprobar el presupuesto en sesiones extraordinarias. "Nos necesitan para pelearse con alguien en vacaciones. Si cierran el Congreso, quedan solos con la recesión económica", interpretaron desde los bloques centristas.

Con la nueva composición legislativa resultante de las elecciones, más favorable al espacio libertario, se espera que el proyecto finalmente sea aprobado, aunque las negociaciones de los próximos días definirán los ajustes finales al texto que regirá las finanzas del país durante el próximo año.