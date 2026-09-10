En el marco del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el Ministerio de Salud de San Juan realizó este jueves 10 de septiembre una jornada de actualización destinada a fortalecer las herramientas de los equipos que trabajan en la detección temprana, el acompañamiento y la atención de personas en situación de riesgo.

La actividad, denominada “De la esperanza a la acción colectiva. Entrenamiento en el manejo de la conducta suicida”, reunió a profesionales de los sectores público y privado y buscó profundizar el trabajo iniciado durante 2025, con especial énfasis en pasar de la sensibilización a acciones concretas de prevención.

Uno de los principales datos expuestos durante la jornada fue que San Juan ya cuenta con más de 54 equipos de Primera Escucha distribuidos en la provincia. Estos espacios buscan brindar una primera respuesta y orientación a personas que atraviesan situaciones de crisis.

Además, más de 2.500 personas, entre trabajadores de la salud y referentes de otros ámbitos, fueron capacitadas hasta el momento para identificar señales de alarma y actuar de manera temprana.

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, remarcó que la problemática debe ser abordada más allá del sistema sanitario y con la participación de toda la comunidad.

“El suicidio es una temática tan compleja que todos los días tenemos que hablar de suicidio. Tenemos que entender que este tema es un problema social, que difícilmente lo podamos abordar si no lo entendemos así”, sostuvo Dobladez.

En ese sentido, afirmó que la detección temprana requiere del compromiso de diferentes sectores. “Todos debemos estar comprometidos en la detección temprana de las señales del suicidio. El compromiso es de todos”, señaló.

Romper el silencio y detectar señales

Durante la jornada también se puso énfasis en la necesidad de reducir el estigma y promover conversaciones abiertas que permitan que las personas puedan pedir ayuda a tiempo.

La referente del Programa Provincial de Prevención del Suicidio, Celeste Uñac, sostuvo que el objetivo es fortalecer la red de acompañamiento en toda la provincia. “Esta jornada busca fortalecer equipos, brindar herramientas científicamente validadas y construir una red provincial de apoyo”, expresó.

Por su parte, la directora de Salud Mental, Noelia Villena, destacó la necesidad de continuar capacitando a quienes trabajan directamente en la prevención y atención de estas situaciones.

Dobladez también señaló que contar con datos y estadísticas permite dimensionar la problemática y diseñar políticas públicas específicas. “Hoy debemos pasar de la esperanza a las acciones concretas, dejar de ver el suicidio como un tabú, como algo que hay que silenciar”, afirmó.

Redes sociales y ludopatía, entre los desafíos

Durante su exposición, el ministro también mencionó el impacto que pueden tener las redes sociales y la ludopatía en determinadas situaciones de vulnerabilidad emocional.

Sobre las plataformas digitales, planteó que el desafío es utilizarlas como una herramienta para acercar información y mensajes preventivos. “Tenemos que actuar con inteligencia y transformar a las redes sociales en un aliado, y trabajar con ellas desde la prevención y la promoción”, sostuvo.

Finalmente, desde Salud remarcaron que la prevención requiere un abordaje transversal que incluya a áreas como educación, seguridad y justicia, además de ámbitos laborales, organizaciones sociales, comunidades religiosas y otros sectores de la sociedad.