El Primavera Sound Buenos Aires se realizará este sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Club Ciudad, en el barrio porteño de Núñez. Las puertas abrirán a las 14 y habrá tres escenarios durante las dos jornadas.

La programación combina artistas internacionales con músicos argentinos. Gorillaz encabezará la primera fecha, mientras que The Strokes será uno de los nombres principales del domingo. Ambos grupos ofrecerán shows completos, de acuerdo con el material aportado sobre el festival.

En la grilla también figuran Yung Lean, CMAT y Danny L Harle para el sábado, y FKA twigs, Lily Allen y Courtney Barnett para el domingo. Entre los artistas argentinos anunciados están Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Juana Molina y Santiago Motorizado.

La programación del sábado 28

La primera jornada tendrá a Gorillaz como uno de sus principales atractivos. El proyecto liderado por Damon Albarn llegará con The Mountain Tour 2026, una gira que incluye canciones de su álbum The Mountain y temas de su trayectoria.

Entre las canciones que el grupo viene presentando en vivo aparecen Feel Good Inc., Clint Eastwood, 19-2000, On Melancholy Hill, Rhinestone Eyes, Stylo y Kids With Guns. Esas referencias corresponden al repertorio de la gira y no constituyen una lista confirmada para Buenos Aires.

La fecha del sábado también reunirá a Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot y Juliana Gattas.

Completan la programación informada Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota y wiranda johansen. Las propuestas se distribuirán en los tres escenarios previstos para el festival.

La grilla del domingo 29

The Strokes encabezará la segunda jornada con un show completo. La fecha también contará con FKA twigs, Lily Allen y Courtney Barnett, junto con artistas argentinos como Juana Molina, Santiago Motorizado y Juana Aguirre.

El listado del domingo incluye además a underscores, Smerz, Machine Girl, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro, Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, sunlid y Yeyo.

De esta manera, quienes asistan podrán encontrar durante el fin de semana tanto a los nombres centrales de la programación como a otras propuestas de la escena internacional y local.

Ingreso y ubicación

El encuentro se desarrollará en el Club Ciudad, en Núñez. Para ambas fechas, la apertura de puertas está prevista a las 14, aunque el material disponible no detalla los horarios individuales de cada presentación ni la distribución de artistas por escenario.

El predio cuenta con alternativas de transporte público para llegar, entre ellas colectivos, trenes y subte. Antes de viajar, conviene consultar los recorridos y servicios disponibles.

Para organizar la asistencia, también es importante revisar las condiciones de ingreso y los objetos permitidos y prohibidos. El material aportado menciona esas categorías, pero no incluye sus listados.