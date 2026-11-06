El papa León XIV inició este viernes 6 de noviembre su gira por Sudamérica con un fuerte mensaje social durante su primer discurso oficial en Uruguay. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza Independencia de Montevideo, el Sumo Pontífice defendió la dignidad del trabajo, reclamó una distribución más equitativa de las oportunidades y llamó a los gobiernos a priorizar el bien común. Sus palabras se produjeron a dos días de su llegada a la Argentina, donde crece la expectativa por su visita a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Tras arribar a territorio uruguayo, el Santo Padre recorrió parte de Montevideo a bordo del papamóvil, desde donde saludó a los fieles que se acercaron para recibirlo. Posteriormente, participó de una ceremonia oficial junto al presidente Yamandú Orsi, autoridades nacionales, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil.

Durante su intervención, León XIV agradeció el recibimiento y expresó su alegría por iniciar la visita. "He aceptado con mucha alegría la amable invitación que se me ha dirigido para visitar esta tierra uruguaya", manifestó.

Uno de los momentos centrales de su discurso estuvo dedicado al trabajo y al desarrollo económico. El Pontífice advirtió que las diferencias sociales condicionan las posibilidades de las personas y sostuvo que el crecimiento debe traducirse en beneficios concretos para toda la población.

En ese sentido, pidió que los resultados de las inversiones y de la actividad económica se conviertan en "bienes y oportunidades que alcancen efectivamente a todos". Además, remarcó que el trabajo debe estar al servicio de las personas y no reducir a los trabajadores a simples herramientas de producción.

El Papa también hizo referencia al avance de la tecnología y de la inteligencia artificial. Señaló que estas herramientas deben contribuir al desarrollo humano, facilitar las tareas y generar nuevas posibilidades laborales, sin desplazar la dignidad de quienes trabajan.

Otro de los ejes de su mensaje fue la convivencia social. León XIV destacó la importancia del respeto entre personas de diferentes creencias y convicciones, y defendió la libertad religiosa como uno de los pilares para construir sociedades más justas.

Asimismo, recordó que las autoridades tienen la responsabilidad de gobernar en beneficio de toda la comunidad. A partir de una reflexión sobre la historia de Uruguay y la figura de José Gervasio Artigas, sostuvo que el ejercicio del poder debe estar vinculado al servicio público y al respeto por las instituciones democráticas.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi destacó la convivencia y la unidad del pueblo uruguayo durante la bienvenida oficial. "En este país podemos sentarnos todos juntos a recibirlo", expresó el mandatario.

Tras la ceremonia, el Papa mantuvo un encuentro privado con Orsi en el Edificio José Artigas. La agenda de este viernes también contempla una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Montevideo, junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas.

Crece la expectativa por la llegada del Papa a la Argentina

La visita a Uruguay representa la primera escala de una gira que continuará el domingo 8 de noviembre en la Argentina, donde León XIV desarrollará una agenda de cuatro días que incluirá actividades religiosas, reuniones institucionales y encuentros con los fieles.

Entre los destinos previstos se encuentran Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde miles de personas se preparan para acompañar al Santo Padre.

En San Juan, distintas comunidades religiosas también ultiman los preparativos para viajar y participar de las celebraciones. La expectativa se concentra especialmente en Córdoba, donde se realizará una de las misas centrales de la visita papal.

De esta manera, las primeras palabras de León XIV en Sudamérica anticiparon algunos de los temas que podrían marcar su paso por la Argentina: la dignidad humana, el trabajo, la convivencia y la necesidad de construir una sociedad con mayores oportunidades.