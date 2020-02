Principales definiciones del ministro de Economía Martín Guzmán en la Cámara de Diputados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso hoy durante más de una hora en la Cámara de Diputados sobre el proceso de restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, con un repaso sobre su formación y los puntos a tener en cuenta al momento de la renegociación.



Algunos de los conceptos principales fueron:



-"No vamos a permitir que fondos de inversión extranjeros marquen la pauta de la política macroeconómica".



-"No se cumplieron los objetivos del programa con el FMI: no ayudó a estabilizar. Pero sí se cumplieron las premisas. El gobierno anterior hizo todo lo que pedía el Fondo".



-"Está claro con estos números que es necesaria una reestructuración de la deuda. Va a haber frustración de los bonistas".



-"El cambio de conducción en el FMI en un contexto en el que la situación estaba bien caliente ha sido en cierto modo refrescante, pero todavía hay un largo trayecto por recorrer".



-"El préstamo más grande de la historia se utilizó para pagar deuda y para financiar la salida de Capitales. El FMI es también responsable de la crisis de Deuda y de la crisis que la Argentina tiene".



-"Desde el día 1 estamos trabajando en la reestructuración de la Deuda. Es un problema bien complejo. Para resolverlo necesitamos el apoyo de todos los sectores".



-"No podíamos dejar al Mercado ordenar las cuentas externas y dirigir los escasos dólares que tenemos hacia la producción. Teníamos que hacer que los dólares se pongan en función de la producción".



-"Argentina accede al mercado de crédito internacional en 2016 y se vende esta idea de la lluvia de inversiones y la realidad está a la vista: nada de esto ocurrió. Vino deuda pero nunca llegó la inversión productiva".



-"La deuda contraída es de tal magnitud que ahoga tanto al Estado como a la actividad privada y la demanda. Hay menos producción, menos trabajo y más pobreza."



-"Esta es una crisis en la que todas las partes tienen responsabilidad: Argentina; los bonistas, que decidieron apostar cubriéndose de riesgo y cobrando tasas altas por si la cuestión iba mal; y el FMI".



-"Todos vamos a tener que definir de qué lado estamos. Nosotros ya lo definimos: estamos del lado de la gente".