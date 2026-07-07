Prisión perpetua para dos hombres que decapitaron a un peón rural

El Tribunal de Juicio de Orán condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra por el asesinato de Pablo César Almaraz, un peón rural de 41 años cuyo cuerpo fue encontrado decapitado y con las manos atadas al costado de la Ruta Nacional 34, entre las localidades salteñas de Pichanal y Colonia Santa Rosa.

Los magistrados consideraron a ambos responsables como coautores del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, por lo que les impusieron la pena máxima prevista por el Código Penal Argentino.

En la misma resolución, el tribunal absolvió al tercer acusado por el beneficio de la duda, al entender que durante el juicio no se reunieron pruebas suficientes para demostrar su participación directa en el crimen. Además, ordenó su inmediata libertad.

La sentencia también dispuso el traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria N° 3 de Orán y ordenó que sus perfiles genéticos sean incorporados al Banco Nacional de Datos Genéticos, conforme a la normativa vigente.

El fallo fue dictado tras varias jornadas de juicio oral, en las que intervino la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, quien representó al Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate, la fiscal sostuvo que los tres acusados habían participado en forma conjunta del homicidio y solicitó que todos fueran condenados a prisión perpetua, planteo que también fue acompañado por la querella.

Por su parte, las defensas insistieron durante todo el proceso en que no existían pruebas directas que acreditaran la responsabilidad penal de sus representados y solicitaron la absolución.

Antes de que se conociera el veredicto, los jueces otorgaron a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. Luego de esa instancia, el tribunal integrado por Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos pasó a deliberar y finalmente resolvió condenar únicamente a Víctor y Gonzalo Salvatierra.

El crimen ocurrió el 1 de octubre de 2022, cuando un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un cuerpo abandonado a la vera de la Ruta Nacional 34.

Al llegar al lugar, los investigadores identificaron a la víctima como Pablo César Almaraz, un trabajador rural de 41 años.

Los peritos constataron que el cuerpo presentaba signos de extrema violencia: la víctima había sido decapitada y tenía las manos atadas, circunstancias que desde el inicio orientaron la investigación hacia un homicidio especialmente agravado.

Durante la investigación, la fiscalía reconstruyó la mecánica del crimen mediante pericias científicas, testimonios y distintos elementos recolectados en la escena.

Los informes forenses concluyeron que el asesinato fue ejecutado de manera planificada y con extrema violencia, descartando que se tratara de un hecho espontáneo.

Además, el lugar donde fue abandonado el cuerpo fue considerado una pieza clave para reconstruir la secuencia del homicidio y establecer la participación de los ahora condenados.

Con la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio de Orán, el caso quedó resuelto en primera instancia con dos condenas a prisión perpetua y la absolución del tercer imputado, aunque el fallo aún podrá ser revisado por instancias superiores si las partes presentan recursos.