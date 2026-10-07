Problemas para el casamiento de Tini y De Paul: por qué cambiaron la fecha

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul terminan de definir cada punto de su boda simbólica, fijada para el 19 de diciembre. No obstante, Ángel de Brito reveló que la pareja tenía planeado realizar la celebración el 26 de ese mes, pero debieron modificar la agenda a pedido de Lionel Messi para no superponer los festejos.

El conductor televisivo explicó la insólita conversación donde el capitán de la Selección argentina solicitó el ajuste en las fechas. Según contó Ángel de Brito en el programa, el futbolista les dijo: "No, tengo que ir al casamiento de mi hermana, bolu…". Ante esta situación, los novios aceptaron la recomendación y decidieron adelantar el festejo para no perder la presencia de su amigo.

La hermana del astro rosarino, María Sol Messi, planeaba casarse con Julián Arellano en esa misma época. Sin embargo, ese evento se suspendió por la reciente muerte de su padre, Jorge Messi, por lo que la ceremonia familiar pasó para el 3 de enero en el barrio privado Kentucky de Funes, Rosario, con una lista de invitados mucho más reducida.

Por otra parte, se dieron a conocer algunas tensiones familiares dentro del entorno de la cantante. Alejandro Stoessel no formaría parte de la lista de asistentes a la fiesta y trascendió una discusión financiera sobre la organización. En ese sentido, Ángel de Brito afirmó: "El ofrecimiento de Tini, solamente a su padre, es de 5 por ciento o nada".