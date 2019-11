Procesaron a seis personas por una millonaria defraudación al PAMI

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez Sebastián Casanello dispuso el procesamiento de seis personas en el marco de una investigación por una estafa por cerca de tres millones de pesos por parte de titulares de farmacias que insertaban datos falsos en recetas originales del PAMI y contaban con la complicidad de dos agentes que prestan funciones en la obra social.



El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Casanello, dictó el procesamiento de seis personas en el marco de una investigación por una millonaria estafa al PAMI por parte de los titulares de ocho farmacias, al haber insertado datos falsos en recetas de la obra social, informó hoy el portal fiscales.gob.ar



De acuerdo a la investigación, la defraudación se materializó a través de la introducción en casi 500 recetas originales del PAMI de troqueles apócrifos, datos falsos de afiliados al Instituto que no precisaban insumos y medicación para diabéticos, así como también de médicos y “terceros intervinientes” que eran los que, presuntamente, retiraban la medicación.



El perjuicio patrimonial al momento de los hechos se calculó en aproximadamente tres millones de pesos, lo que se acreditó en virtud de las recetas efectivamente liquidadas y que no fueron observadas a pesar de la dispensa simulada.



Se comprobó que entre los acusados, además de los responsables, titulares o directores técnicos de las farmacias, se encontraban dos agentes del Instituto que habrían dado de alta en el sistema informático del organismo a afiliados que no eran diabéticos, o que no requerían esa medicación o insumos, y cuyos lugares de residencia eran zonas alejadas tanto a las propias dependencias del PAMI, como también a las farmacias donde figuraban que retiraban los medicamentos.



Los datos de los “terceros intervinientes” resultaron en su mayoría falsos, pese a ser requisito del Instituto la corroboración de la identidad de esas personas para la entrega del medicamento.



La Justicia decidió trabar embargos sobre los imputados por considerables cifras económicas, específicamente más de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000), además de ordenar la realización de una profunda investigación patrimonial de cada uno de ellos, con el fin de obtener el recupero de los bienes sustraídos a la Obra Social.



Las penas que podrían aplicarse a los encausados, podrían ser no sólo a prisión efectiva sino también inhabilitaciones especiales por el doble del tiempo de la condena.