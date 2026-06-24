El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso en marcha una nueva línea de crédito destinada a asistir a los productores sanjuaninos en una etapa clave del ciclo productivo, con el objetivo de garantizar el inicio en tiempo y forma de tareas esenciales como la poda y la atada.

El programa contempla financiamiento de hasta $750.000 por hectárea, con un tope máximo de $10.000.000 por productor. Además, incluye meses de gracia que permiten a los beneficiarios comenzar a devolver el dinero una vez que mejoren sus condiciones de liquidez y perciban los pagos correspondientes por la uva entregada.

A diferencia de otras herramientas financieras, en este caso el dinero se entrega directamente al productor, en lugar de canalizarse a través de proveedores. Esta modalidad busca evitar demoras en las labores agrícolas y brindar mayor previsibilidad a un sector que enfrenta fuertes presiones económicas.

Desde el Gobierno señalaron que la medida apunta a sostener la actividad vitivinícola y evitar retrasos que puedan afectar el rendimiento de la próxima cosecha, en un contexto donde los costos de producción y los plazos de cobro generan dificultades para muchos viñateros.

Quienes estén interesados en acceder a esta línea de crédito o recibir asesoramiento pueden acercarse a Fiduciaria San Juan, ubicada en avenida Córdoba 390 este, en horario de lunes a viernes de 8 a 13 horas.