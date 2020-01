Productores agrícolas realizaron un tractorazo en Pergamino por la suba de las retenciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Productores agrarios de Pergamino realizaron hoy una protesta por la suba de retenciones y presentarán un escrito en el cual solicitarán que los derechos de exportación se retraigan a niveles anteriores a la última actualización.



"Las razones por las cuales hicimos este tractorazo fue para hacerle ver un poco al Gobierno nacional y a las entidades que tenemos un enojo por las retenciones", indicó a Télam uno de los productores organizadores de la protesta, Román Gutiérrez.



Gutiérrez expresó que con los niveles de derechos de exportación al 6% para el maíz y el trigo y del 27% para la soja que dejó al final de su mandato el ex presidente Mauricio Macri "veníamos trabajando con lo justo", pero que la actualización realizada por el Gobierno nacional de tres puntos porcentuales el 14 de diciembre de 2019 "nos deja muy mal".



"El trigo y el maíz son inviables con estas retenciones. Haciendo los números con buenos rindes no tenemos margen. El 50% de la superficie de los campos de Pergamino es alquilada", agregó.



Por tal motivo, Gutiérrez indicó que "los productores autoconvocados vamos a presentar un escrito a las entidades para que se lo hagan llegar al Gobierno, en el cual vamos a pedir que las retenciones queden como estaban (6% para maíz y trigo y 27% para la soja)", como así también para otros impuestos.



Según cálculos de Gutiérrez, de la movilización participaron 1.200 personas y 145 tractores, además de productores en camionetas y camiones, no solo de Pergamino sino también de zonas aledañas.