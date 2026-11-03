Más de 100 estudiantes de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento participaron de una nueva jornada del programa Imaginando un Futuro, impulsado por la Comisión Joven de la Cámara Minera de San Juan. La actividad, realizada el pasado jueves 29 de octubre, tuvo como objetivo acercar a los alumnos de los últimos años de formación técnica a la realidad laboral de la industria minera y ayudarlos a tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional.

La jornada estuvo dirigida principalmente a estudiantes de las especialidades de Minas, Industrias de Procesos, Química y Automotores. Durante el encuentro, los jóvenes pudieron vincular los conocimientos que adquieren en las aulas con los diferentes perfiles profesionales que intervienen en la actividad minera, que van desde las áreas técnicas y operativas hasta las funciones administrativas, de recursos humanos y relaciones institucionales.

Para brindar esa mirada práctica, la Cámara Minera convocó a representantes de las principales empresas y proyectos mineros de la provincia. Participaron profesionales de Veladero, Gualcamayo, Altar, Vicuña, Los Azules, Chita y Hualilán. Según informó la entidad, los expositores compartieron sus experiencias personales y brindaron información sobre los proyectos en marcha y las distintas áreas de trabajo que integran la industria.

El programa Imaginando un Futuro no se limita a las escuelas. La iniciativa de la Comisión Joven de la Cámara Minera busca acercar el conocimiento sobre la actividad a diferentes sectores de la sociedad. Además de los encuentros con estudiantes, el programa ha desarrollado charlas destinadas a integrantes de instituciones intermedias, asociaciones empresariales y agrupaciones de productores, entre otros públicos. A través de estos espacios, la institución promueve el intercambio de experiencias y el acceso a información sobre el desarrollo de la minería en la provincia.

Para San Juan, este tipo de iniciativas resultan clave en un contexto de expansión de la actividad. Con proyectos de cobre y oro en marcha, la demanda de mano de obra calificada crece año tras año. Acercar a los estudiantes técnicos a las empresas permite no solo orientar las vocaciones, sino también empezar a construir el capital humano que la industria necesitará en los próximos años.