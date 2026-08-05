Con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia, la Dirección Náutica y la Subsecretaría de Alto Rendimiento realizaron una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinada a profesores, entrenadores y colaboradores del Club UVT.

La jornada, desarrollada con modalidad teórico-práctica, fue organizada por el área de Capacitaciones del Departamento Náutico y Deporte Motor y surgió a partir de una gestión realizada por el presidente de la institución, Mauricio Pesquera.

Herramientas para actuar en una emergencia

La capacitación estuvo a cargo de personal especializado de la Dirección Náutica y fue coordinada por el profesor Pablo Quiroga Cisella, quien acompañó las actividades tanto en los contenidos teóricos como en las prácticas.

Durante el encuentro, los participantes incorporaron conocimientos fundamentales para intervenir de manera adecuada hasta la llegada del sistema de asistencia médica.

Entre los temas abordados se destacaron las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), maniobras de desobstrucción de la vía aérea y los protocolos básicos de actuación en primeros auxilios.

Promover espacios deportivos más seguros

Desde la organización remarcaron la importancia de continuar acercando este tipo de capacitaciones a instituciones deportivas de toda la provincia para fomentar una cultura de prevención y cuidado.

La iniciativa busca que quienes desarrollan actividades deportivas cuenten con herramientas que permitan actuar de manera rápida y eficaz frente a una eventual emergencia, generando entornos cada vez más seguros para deportistas y público.

De esta manera, la Dirección Náutica, a cargo de Jorge Maldonado, y la Subsecretaría de Alto Rendimiento, encabezada por el profesor Eduardo Cerimedo, reafirmaron su compromiso con la formación permanente y el acompañamiento a los clubes sanjuaninos mediante acciones orientadas al bienestar y la seguridad de toda la comunidad deportiva.