El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el país de determinados juguetes infantiles blandos tipo squishy de la marca Pinch Family, luego de que análisis de laboratorio detectaran una concentración de sustancias químicas superior a los límites permitidos. La medida quedó oficializada este miércoles 14 de octubre mediante la Disposición 804/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La restricción alcanza a las figuras de plástico blando importadas de China que se comercializan bajo esa marca, en sus distintas presentaciones, modelos y variantes, cuando no cuenten con certificados vigentes que acrediten el cumplimiento de las normas de seguridad exigidas en Argentina.

La decisión fue adoptada por la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial y apunta a prevenir posibles riesgos para la salud, especialmente en la población infantil.

Qué detectaron los análisis de laboratorio

La medida se fundamentó en un estudio realizado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación.

Los ensayos detectaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato, conocido como DEHP, en una concentración superior al 0,2% del peso del material analizado. El límite máximo permitido por la normativa vigente es del 0,1%.

Los ftalatos son sustancias utilizadas para aportar flexibilidad a determinados plásticos. Su presencia está regulada en juguetes y artículos infantiles debido a los riesgos que pueden representar para la salud cuando superan los niveles establecidos.

Qué deben hacer los comercios

La disposición establece que importadores, distribuidores y comerciantes mayoristas y minoristas deberán destruir y desechar de forma segura e inmediata las existencias de los productos alcanzados por la prohibición.

Además, quienes tengan sitios web destinados a comercializar estos artículos deberán informar de manera destacada sobre la medida dentro de las 72 horas hábiles posteriores a su entrada en vigencia.

El incumplimiento puede derivar en sanciones previstas por la normativa de defensa del consumidor y lealtad comercial.

Qué recomiendan a las familias

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete aconsejó no comprar los productos incluidos en la medida y suspender su uso si ya se encuentran en los hogares.

También recomendó prestar atención al origen de los juguetes, verificar que tengan información en español sobre el fabricante o importador y comprobar que cuenten con el marcado de conformidad correspondiente.

La prohibición se suma a una medida anterior contra otros juguetes blandos de características similares, comercializados bajo distintas denominaciones y vinculados con alertas por posibles riesgos químicos. En este caso, la disposición del 14 de octubre se refiere específicamente a la marca Pinch Family y a las condiciones de certificación establecidas en la norma.