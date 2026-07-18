Tras una semana marcada por el viento Zonda y las bajas temperaturas, el tiempo volverá a cambiar en San Juan. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un sábado con probabilidad de lluvias aisladas durante toda la jornada y una temperatura máxima de 16°C.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo, la mínima será de 6°C y las precipitaciones podrían presentarse desde la madrugada hasta la noche, con una probabilidad de entre el 10% y el 40% en los distintos períodos del día.

Además, el viento soplará del sector sur y sudoeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y los 31 km/h. Durante la tarde se esperan las condiciones más intensas, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

El descenso de la temperatura y la posibilidad de lluvias marcarán un contraste con las jornadas anteriores, afectadas por el viento Zonda y el riesgo de incendios.

Según el pronóstico extendido del SMN, el domingo continuará fresco, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C, mientras que desde el lunes las temperaturas comenzarán a recuperarse de manera gradual.