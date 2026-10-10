El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico climático trimestral para octubre, noviembre y diciembre de 2026, con una tendencia a lluvias superiores a las habituales en gran parte de la Argentina y temperaturas más bajas de lo normal en sectores del centro del país. El escenario previsto presenta diferencias regionales y está condicionado, en parte, por la evolución del fenómeno El Niño.

Según el informe, el Litoral concentra una de las señales más marcadas de precipitaciones por encima del promedio. También se esperan lluvias superiores a las habituales en sectores de Córdoba, Cuyo, La Pampa y el oeste de la provincia de Buenos Aires. En contraste, el extremo noroeste y el sur del país presentan mayores probabilidades de registrar precipitaciones normales o inferiores a lo normal.

Dónde se esperan más lluvias

La tendencia para el último trimestre del año señala un escenario más húmedo en amplias zonas del territorio nacional. La señal es especialmente marcada en el Litoral, donde el fenómeno El Niño suele favorecer un aumento de las precipitaciones.

En la región central también se prevén lluvias por encima de los valores habituales, aunque las condiciones pueden variar entre provincias y localidades. En Buenos Aires, el pronóstico señala mayores probabilidades de precipitaciones abundantes en sectores del oeste, el norte provincial y el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En cambio, para el noroeste argentino y el extremo sur se espera un comportamiento diferente, con lluvias dentro de los parámetros normales o por debajo de ellos.

Qué pasará con las temperaturas

El panorama térmico también tendrá diferencias según la región. El pronóstico del SMN anticipa temperaturas medias inferiores a las habituales en sectores del centro del país y en la provincia de Buenos Aires.

Por el contrario, en los extremos norte y sur de la Argentina se proyectan marcas térmicas normales o superiores a lo normal. Estas tendencias describen el comportamiento promedio esperado durante el trimestre y no permiten anticipar con exactitud la temperatura de un día determinado.

Qué se espera para San Juan

Para San Juan, el pronóstico debe leerse dentro de la tendencia regional de Cuyo, donde se prevén mayores probabilidades de precipitaciones superiores a las habituales. Sin embargo, el informe trimestral no establece cuándo lloverá ni cuánto precipitará en una localidad específica.

El SMN elabora estas proyecciones mediante el análisis conjunto de modelos climáticos y condiciones oceánicas y atmosféricas. Por eso, se trata de una previsión probabilística para varios meses y no de un pronóstico diario.

La evolución de El Niño será uno de los factores a seguir durante la primavera y el comienzo del verano. Para conocer las condiciones concretas en San Juan, será necesario complementar esta tendencia con los pronósticos de corto plazo y las alertas meteorológicas oficiales.