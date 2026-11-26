San Juan comenzó este jueves 26 de noviembre con una alerta amarilla por tormentas y condiciones de inestabilidad que se extenderán durante gran parte de la jornada. Según el pronóstico, se esperan lluvias aisladas por la mañana y tormentas fuertes durante la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%.

A las 7, la temperatura en la capital sanjuanina era de 17,2°C, con cielo mayormente nublado y llovizna. La humedad alcanzaba el 93%, la presión atmosférica era de 950,2 hPa y el viento se encontraba en calma.

Para la mañana se prevén lluvias aisladas, con una temperatura máxima de 25°C y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. Sin embargo, el panorama cambiará hacia la tarde, cuando se esperan tormentas fuertes y una temperatura de 29°C.

Durante la noche continuarán las condiciones de inestabilidad, con tormentas fuertes y una temperatura cercana a los 24°C. El viento rotará hacia el oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo el viernes

Para el viernes 27 de noviembre se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con una disminución significativa de la probabilidad de precipitaciones.

La madrugada comenzará parcialmente nublada, con una temperatura de 19°C. Durante la mañana el termómetro marcará alrededor de 23°C, mientras que por la tarde se espera un ascenso hasta los 32°C, con cielo mayormente nublado.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 29°C y el cielo estará parcialmente nublado. La probabilidad de lluvia será baja, de entre el 0% y el 10% durante algunos períodos, mientras que en el resto de la jornada no se esperan precipitaciones.