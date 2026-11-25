San Juan tendrá dos jornadas marcadas por la inestabilidad meteorológica, en el marco de un alerta amarilla por tormentas que anticipa lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Según el pronóstico, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre y se extenderán hasta el jueves 26.

Para este miércoles, el pronóstico indica una mañana mayormente nublada, con una temperatura de 24°C y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, durante la tarde se espera la llegada de tormentas, con una temperatura máxima de 30°C y una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 40% y el 70%.

Además, el viento soplará desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

El período de mayor inestabilidad se prevé para la noche, cuando podrían registrarse tormentas fuertes. La temperatura descenderá hasta los 23°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.

Cómo seguirá el tiempo el jueves en San Juan

La inestabilidad continuará durante el jueves 26 de noviembre, con tormentas aisladas, chaparrones y lluvias previstas en distintos momentos del día.

Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 20°C y viento del noroeste. Por la mañana, el pronóstico anticipa chaparrones y una temperatura de 25°C.

En horas de la tarde podrían registrarse nuevamente tormentas aisladas, con una máxima de 29°C y viento del norte. Hacia la noche, se esperan tormentas, con una temperatura de 24°C y ráfagas de viento del oeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

La probabilidad de precipitaciones para el jueves se mantendrá entre el 10% y el 40% durante los distintos períodos de la jornada.