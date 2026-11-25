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Pronóstico del tiempo en San Juan con alerta amarilla para este miércoles 25 de noviembre
POR REDACCIÓN
San Juan tendrá dos jornadas marcadas por la inestabilidad meteorológica, en el marco de un alerta amarilla por tormentas que anticipa lluvias, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Según el pronóstico, las condiciones comenzarán a desmejorar durante la tarde de este miércoles 25 de noviembre y se extenderán hasta el jueves 26.
Para este miércoles, el pronóstico indica una mañana mayormente nublada, con una temperatura de 24°C y baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, durante la tarde se espera la llegada de tormentas, con una temperatura máxima de 30°C y una probabilidad de lluvia que oscilará entre el 40% y el 70%.
Además, el viento soplará desde el este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El período de mayor inestabilidad se prevé para la noche, cuando podrían registrarse tormentas fuertes. La temperatura descenderá hasta los 23°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%.
Cómo seguirá el tiempo el jueves en San Juan
La inestabilidad continuará durante el jueves 26 de noviembre, con tormentas aisladas, chaparrones y lluvias previstas en distintos momentos del día.
Durante la madrugada se esperan tormentas aisladas, con una temperatura de 20°C y viento del noroeste. Por la mañana, el pronóstico anticipa chaparrones y una temperatura de 25°C.
En horas de la tarde podrían registrarse nuevamente tormentas aisladas, con una máxima de 29°C y viento del norte. Hacia la noche, se esperan tormentas, con una temperatura de 24°C y ráfagas de viento del oeste que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.
La probabilidad de precipitaciones para el jueves se mantendrá entre el 10% y el 40% durante los distintos períodos de la jornada.