San Juan tendrá este viernes 6 de noviembre una jornada marcada por fuertes vientos del sector sur y sudeste, en el marco de una alerta amarilla por ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones ventosas se mantendrán durante todo el día. Por la mañana, se espera una temperatura de 18°C, con viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h. Durante la tarde, la intensidad aumentará y el viento rotará al sector sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h.

Hacia la noche, las condiciones continuarán siendo ventosas, con viento del sudeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían mantenerse dentro del rango de 60 a 69 km/h durante los tres períodos de la jornada.

En cuanto a la temperatura, la máxima prevista será de 23°C durante la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta los 14°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, aunque podría ubicarse entre el 10% y el 40% durante las últimas horas del viernes.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

Para el sábado 7 de noviembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con un importante descenso de temperatura durante las primeras horas del día.

La madrugada comenzará con una mínima de 9°C y probabilidad de lluvias aisladas. El viento continuará soplando desde el sur, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la mañana se prevén chaparrones, con una temperatura cercana a los 11°C. Sin embargo, hacia la tarde el cielo estará ligeramente nublado y la máxima llegará a los 23°C.

Finalmente, para la noche del sábado se espera cielo despejado, con una temperatura de 17°C y vientos leves del este.