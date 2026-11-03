San Juan tendrá este martes 3 de noviembre una jornada marcada por la presencia de viento del sector oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde. En este contexto, la atención estará puesta en las condiciones asociadas al viento Zonda, mientras que la temperatura máxima llegará a los 31°C.

Según el pronóstico, durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 18°C. El viento soplará desde el oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El período de mayor intensidad se espera para la tarde, cuando el viento continuará desde el oeste y las ráfagas podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h. A esas condiciones se sumará el aumento de la temperatura, que alcanzará los 31°C.

La alerta amarilla emitida por Protección Civil comprende la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. En esas zonas se esperan velocidades sostenidas de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

En tanto, para la Cordillera de Iglesia también se emitió una alerta amarilla por fuertes vientos del oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

Qué pasará el miércoles después del Zonda

El miércoles 4 de noviembre se espera un cambio en las condiciones meteorológicas, con el ingreso de viento del sector sur durante la madrugada y la mañana. La temperatura mínima será de 15°C y la máxima alcanzará los 26°C durante la tarde.

El cielo estará mayormente nublado al comienzo del día y luego parcialmente nublado. No se esperan precipitaciones significativas y el viento rotará hacia el sudeste durante la segunda parte de la jornada.

Las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda

Protección Civil pidió extremar las precauciones ante la posibilidad de ráfagas intensas, reducción de la visibilidad y condiciones de sequedad que pueden favorecer la propagación de incendios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar puertas y ventanas, retirar objetos que puedan volarse y evitar permanecer debajo de árboles, postes, carteles o marquesinas. También se solicita circular con precaución, mantener distancia entre vehículos y evitar encender fuego o quemar basura y pastizales.