con el pronóstico, durante la mañana y la tarde predominará el cielo mayormente nublado, aunque las temperaturas irán en aumento. Para las primeras horas del día se esperan 28°C, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 34°C, en una jornada con viento del sector sur y este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Sin embargo, las condiciones podrían cambiar hacia el cierre del domingo. Para la noche se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones que se ubica entre el 10% y el 40%. La temperatura descendería hasta los 27°C y el viento soplaría desde el sudeste.

La inestabilidad continuará durante el lunes

El pronóstico indica que la posibilidad de tormentas no se limitará al domingo. Durante la madrugada del lunes 16 de noviembre también se esperan tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. Para ese período se anticipa una temperatura de 20°C y viento del sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la mañana, las condiciones tenderían a mejorar, con cielo mayormente nublado y una temperatura estimada en 24°C. No obstante, la inestabilidad podría regresar durante la tarde y la noche, cuando nuevamente se pronostican tormentas aisladas y probabilidades de lluvia de entre el 10% y el 40%.

En cuanto a las temperaturas, el lunes tendrá una máxima prevista de 30°C durante la tarde y una mínima de 20°C en la madrugada. El escenario meteorológico estará acompañado por cambios en la dirección del viento, que rotará entre los sectores sur, sudeste, este y sudoeste.