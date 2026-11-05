San Juan tendrá un cambio importante en las condiciones del tiempo durante las próximas horas, con un marcado descenso de temperatura previsto para este viernes 6 de noviembre. Después de una jornada de jueves calurosa, con una máxima estimada de 32°C, el ingreso de viento Sur hará que los registros térmicos bajen considerablemente.

Según el pronóstico, este jueves comenzará con una temperatura de 17°C durante la mañana y cielo algo nublado. Para la tarde se espera el momento más caluroso del día, con una máxima de 32°C y nubosidad parcial. La probabilidad de precipitaciones será baja, con valores de entre 0 y 10%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 27°C y el viento rotará al sector Sur. Además, se prevén ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, anticipando el cambio de las condiciones meteorológicas.

El viernes llegará el alivio térmico

El descenso se sentirá con mayor intensidad durante el viernes. La jornada comenzará con una mínima de 16°C y cielo parcialmente nublado, mientras que durante la mañana se espera la presencia de viento Sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la tarde, el viento se intensificará y alcanzará velocidades de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h. En ese contexto, la temperatura máxima apenas llegará a los 22°C, diez grados menos que la prevista para este jueves.

Durante la noche, el cielo estará mayormente nublado, la temperatura descenderá hasta los 14°C y continuarán las ráfagas de viento, con velocidades que podrían alcanzar los 69 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, no se esperan precipitaciones para este viernes. El principal cambio estará marcado por el ingreso de viento Sur, que provocará una jornada más fresca y ventosa en San Juan, luego de las altas temperaturas registradas durante el jueves.