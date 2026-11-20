San Juan tendrá este viernes 20 de noviembre una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. El viento Sur será protagonista durante todo el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

De acuerdo con los datos del pronóstico, la temperatura mínima prevista será de 17 grados durante la mañana, mientras que la máxima llegará a los 27 grados por la tarde. Para la noche se esperan unos 22 grados, con condiciones de cielo parcialmente nublado.

El viento soplará desde el sector Sur durante las tres franjas de la jornada. Por la mañana tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la tarde y la noche podría intensificarse, con registros de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían ubicarse entre los 42 y 50 km/h durante el día.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades serán bajas para este viernes, con valores de entre el 0 y el 10% durante la mañana y la tarde, y sin chances previstas para la noche.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado 21 de noviembre se espera un aumento de la temperatura, con una máxima de 30 grados durante la tarde. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, pero las condiciones podrían desmejorar durante la segunda mitad del día, cuando se prevén tormentas aisladas y chaparrones hacia la noche.

Las probabilidades de precipitaciones se ubicarán entre el 10 y el 40% durante la tarde y la noche. Además, el viento podría intensificarse, especialmente durante las últimas horas del sábado, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que alcanzarían los 59 km/h.

El domingo 22, en tanto, presentará condiciones más estables. Se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 29, con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. El viento será del sector Sureste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h y bajas probabilidades de lluvia.