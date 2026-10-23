El tiempo cambiará en San Juan durante este fin de semana, con el ingreso de viento Sur, probabilidad de lluvias y tormentas y un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta el sábado, mientras que el domingo estará mayormente nublado y con una mañana más fría.

Para este viernes, se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura comenzará en torno a los 13°C y alcanzará una máxima de 22°C durante la tarde. El viento soplará del sudeste por la mañana, rotará al Sur durante la tarde y volverá a tener dirección sudeste por la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h en las primeras horas del día.

Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 18°C. En ese período, el viento del sudeste aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h.

El cambio más notorio llegará durante la madrugada del sábado, cuando se prevén tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 13°C. Durante la mañana continuarán las lluvias aisladas, mientras que por la tarde y la noche se esperan chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.

Además, el viento del sudeste y del Sur tendrá mayor intensidad durante el sábado. Para la mañana y la tarde se anticipan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C, por debajo de los valores previstos para el viernes.

El domingo 25 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, el descenso térmico se hará sentir durante las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima será de 9°C. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 20°C.

Durante esa jornada, el viento soplará del Sur por la mañana y del sudeste durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad del viernes y el sábado, el aumento de la intensidad del viento y una mañana de domingo más fría. El ingreso de aire del sector Sur favorecerá el descenso de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del último día del período.