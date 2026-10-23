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Pronóstico del tiempo en San Juan del viernes 23 al domingo 25 de octubre
POR REDACCIÓN
El tiempo cambiará en San Juan durante este fin de semana, con el ingreso de viento Sur, probabilidad de lluvias y tormentas y un marcado descenso de la temperatura. Según el pronóstico para este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, las condiciones de inestabilidad se extenderán hasta el sábado, mientras que el domingo estará mayormente nublado y con una mañana más fría.
Para este viernes, se esperan lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura comenzará en torno a los 13°C y alcanzará una máxima de 22°C durante la tarde. El viento soplará del sudeste por la mañana, rotará al Sur durante la tarde y volverá a tener dirección sudeste por la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h en las primeras horas del día.
Hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 18°C. En ese período, el viento del sudeste aumentará su intensidad, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h.
El cambio más notorio llegará durante la madrugada del sábado, cuando se prevén tormentas aisladas y una temperatura cercana a los 13°C. Durante la mañana continuarán las lluvias aisladas, mientras que por la tarde y la noche se esperan chaparrones. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40% durante toda la jornada.
Además, el viento del sudeste y del Sur tendrá mayor intensidad durante el sábado. Para la mañana y la tarde se anticipan velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h. La temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C, por debajo de los valores previstos para el viernes.
El domingo 25 se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Sin embargo, el descenso térmico se hará sentir durante las primeras horas del día, cuando la temperatura mínima será de 9°C. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 20°C.
Durante esa jornada, el viento soplará del Sur por la mañana y del sudeste durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, sin ráfagas significativas previstas.
De esta manera, el fin de semana estará marcado por la inestabilidad del viernes y el sábado, el aumento de la intensidad del viento y una mañana de domingo más fría. El ingreso de aire del sector Sur favorecerá el descenso de las temperaturas, especialmente durante las primeras horas del último día del período.