El tiempo en San Juan tendrá un cambio durante el fin de semana. Luego de las condiciones de inestabilidad previstas para el sábado, desde el domingo ya no se espera alerta amarilla por tormentas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Sin embargo, continuará el calor intenso, con una máxima que podría llegar a los 38°C.

Este viernes 27 de noviembre se presentará con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y noche. La temperatura mínima será de 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 35°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre 0% y 10% durante el día.

Para el sábado 28, las condiciones comenzarán estables, pero la inestabilidad aumentará hacia la segunda parte de la jornada. Durante la tarde y noche se esperan tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.

La temperatura máxima del sábado será de 35°C, mientras que durante la noche descenderá hasta los 21°C. Además, se prevé un incremento del viento, que podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h durante la noche.

En cambio, el domingo 29 de noviembre se espera una mejora en las condiciones meteorológicas. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitaciones de 0% en la primera parte del día y de entre 0% y 10% hacia la tarde y noche.

La jornada tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 38°C, por lo que el calor volverá a ser el principal factor meteorológico. El viento se mantendrá leve, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el fin de semana estará marcado por una jornada de inestabilidad el sábado y un domingo con mejores condiciones, sin alerta amarilla por tormentas, aunque con temperaturas elevadas en San Juan.