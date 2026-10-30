San Juan tendrá un cierre de semana marcado por las altas temperaturas y la posibilidad de tormentas aisladas. Para este viernes 30 de octubre, el pronóstico anticipa una máxima de 33°C, con condiciones que cambiarán a medida que avance la jornada.

Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura de 19°C y viento del sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones para las primeras horas del día.

Sin embargo, hacia la tarde el panorama cambiará. La temperatura alcanzará los 33°C y se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Estas condiciones podrían extenderse durante la noche, cuando el termómetro descenderá hasta los 26°C y se mantendrá la posibilidad de lluvias.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

La inestabilidad continuará durante el sábado 31 de octubre, aunque con variaciones en las condiciones del cielo y las temperaturas. Durante la madrugada se esperan chaparrones, con una mínima de 17°C y viento del sur, que podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora.

Por la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 23°C. No obstante, hacia la tarde volverá la posibilidad de tormentas aisladas, con una máxima prevista de 28°C y viento del sudeste.

Durante la noche persistirá la probabilidad de precipitaciones, con una temperatura cercana a los 24°C y viento del sector sur.

El pronóstico para el domingo

Para el domingo 1 de noviembre se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas. La jornada comenzará con cielo parcialmente nublado, una temperatura de 17°C y viento del sudeste.

Hacia la tarde y la noche se espera mayor nubosidad, con una máxima de 28°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.