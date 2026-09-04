San Juan dejará atrás las temperaturas agradables de los últimos días y volverá a sentir el frío durante el fin de semana. Según el pronóstico, el cambio comenzará a notarse este sábado, con una jornada ventosa y un marcado descenso de las temperaturas, mientras que el domingo llegará el registro bajo cero.

Este viernes 4 de septiembre todavía se mantendrá un ambiente relativamente templado. El cielo estará algo nublado durante toda la jornada y la temperatura alcanzará los 20 °C durante la tarde, después de una mínima de 9 °C en la mañana. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 13 °C.

El cambio de condiciones se hará más evidente el sábado 5. La jornada comenzará despejada, con una temperatura de 7 °C durante la madrugada y la mañana, pero el ingreso de viento del sector sur provocará un marcado descenso térmico.

Durante la tarde, la máxima apenas llegará a 10 °C, mientras que por la noche se prevén alrededor de 5 °C. El viento soplará del sur entre 32 y 41 km/h durante buena parte del día, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Domingo con mínima bajo cero

El domingo 6 de septiembre será el día más frío del período. El pronóstico anticipa una temperatura mínima de -1 °C durante la madrugada y la mañana, en lo que representará el regreso de los registros bajo cero después de varios días con temperaturas más propias de la primavera.

El cielo estará parcialmente nublado y, pese al frío de las primeras horas, la temperatura ascenderá hasta los 12 °C durante la tarde. El viento cambiará su dirección predominante hacia el norte durante la segunda mitad del día, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

De esta manera, el marcado contraste térmico será protagonista del fin de semana: de los 20 °C previstos para este viernes se pasará a una máxima de apenas 10 °C el sábado y a una mañana con temperaturas bajo cero el domingo.