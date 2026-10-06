San Juan tendrá este martes 6 de octubre una jornada marcada por el viento Zonda, en el marco de una alerta amarilla vigente para la provincia. El fenómeno se espera principalmente durante la siesta y la tarde, cuando las ráfagas podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 17 °C. El viento soplará desde el noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se prevé el momento de mayor intensidad del viento. La temperatura ascenderá hasta los 28 °C, mientras que el viento tendrá una dirección predominante del oeste y velocidades de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían llegar a los 59 km/h.

Por la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, aunque continuará el cielo mayormente nublado. La temperatura descenderá hasta los 22 °C, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Miércoles con lluvias y descenso de temperatura

El cambio de condiciones llegará durante la jornada del miércoles 7 de octubre. El pronóstico anticipa tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones por la tarde y lluvias aisladas hacia la noche.

La temperatura mínima será de 13 °C, mientras que la máxima alcanzará los 22 °C. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%.

Por la tarde, la probabilidad de chaparrones se ubicará entre el 10 y el 40%, con viento del noroeste de entre 13 y 22 km/h.

Durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas y un incremento del viento, que soplará desde el sur con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

De esta manera, el pronóstico marca un cambio significativo entre ambas jornadas: este martes estará condicionado por el viento Zonda y el ascenso de temperatura, mientras que el miércoles llegará el descenso térmico acompañado por probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.