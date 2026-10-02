San Juan atraviesa este viernes una jornada marcada por el viento, con una alerta naranja por la presencia de viento Zonda y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h durante la noche. El fenómeno estará acompañado por un marcado ascenso de la temperatura, que llegará a los 31°C.

A las 7, la temperatura era de 10,6°C, con cielo ligeramente nublado, 63% de humedad, presión de 940,6 hPa y viento del sector norte a 6 km/h. La visibilidad se ubicaba en 15 kilómetros.

Durante la mañana, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y viento del norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 42 a 50 km/h. La temperatura mínima prevista es de 8°C.

La intensidad del viento aumentará durante el transcurso de la jornada. Para la tarde se esperan condiciones ventosas, con cambio en la dirección predominante hacia el oeste, velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. En ese período, la temperatura alcanzará los 31°C.

Las ráfagas podrían llegar a 78 km/h

El momento de mayor intensidad está previsto para la noche del viernes. El viento continuará soplando del oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían ubicarse entre 70 y 78 km/h.

La combinación de viento Zonda, altas temperaturas y ráfagas fuertes configura las condiciones centrales de la alerta naranja para la provincia. El escenario también puede generar una reducción de la visibilidad por polvo y afectar la circulación, además de provocar caída de ramas u otros elementos que puedan ser desplazados por el viento.

El sábado continuará ventoso durante la madrugada, con viento del sector sudeste, velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. Luego, durante la mañana, el viento rotará al sur y disminuirá gradualmente su intensidad.

La temperatura del sábado tendrá una máxima estimada de 26°C, con cielo parcialmente nublado durante buena parte de la jornada y baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo, descenso de la intensidad

Para el domingo se prevén condiciones más estables. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana y pasará a mayormente nublado durante la tarde y la noche.

El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la primera parte del día y de entre 7 y 12 km/h hacia la tarde. La máxima prevista será de 24°C.

De esta manera, el episodio de mayor intensidad se concentrará durante este viernes, con el avance del viento Zonda, un importante aumento de la temperatura y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h, mientras que las condiciones tenderán a mejorar durante el fin de semana.