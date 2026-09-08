San Juan inició este martes 8 de septiembre con una temperatura de -0,2°C, cielo despejado, una humedad del 70% y viento en calma. Para el transcurso de la jornada se prevé una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 22°C. Durante la mañana el cielo permanecerá despejado, mientras que hacia la tarde y la noche se espera que pase a estar parcialmente nublado.

En cuanto al viento, durante la mañana soplará del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al sudoeste, con velocidades similares, pero se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Durante la noche el viento será del este, con una intensidad de entre 7 y 12 km/h.

No se prevén precipitaciones para este martes, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante toda la jornada. El sol salió a las 7:42 y se pondrá a las 19:22.

Cómo seguirá el tiempo el miércoles

Para el miércoles 9 de septiembre, el pronóstico anticipa una jornada con mayor presencia de nubosidad. La temperatura partirá de una mínima de 6°C durante la madrugada, alcanzará los 11°C durante la mañana y llegará a una máxima de 21°C por la tarde.

El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que durante la tarde y la noche se espera que permanezca mayormente nublado.

El viento tendrá mayor intensidad durante la segunda mitad del día. Por la tarde soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y se esperan ráfagas de hasta 51-59 km/h.

Al igual que el martes, el pronóstico no contempla precipitaciones para el miércoles, con una probabilidad de lluvia del 0% durante todo el día.