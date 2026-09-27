San Juan tendrá este domingo una jornada con temperaturas agradables y ambiente primaveral, aunque será la antesala de un cambio en las condiciones del tiempo. La máxima rondará los 30 °C y no se esperan precipitaciones durante el día, pero desde el lunes comenzará un descenso de la temperatura acompañado por mayor inestabilidad y posibilidad de lluvias.

El pronóstico para este domingo 27 de septiembre anticipa una mínima de entre 17 y 21 °C y una máxima cercana a los 30 °C. El cielo se presentará entre despejado y parcialmente nublado, mientras que el viento soplará principalmente desde el sur y sudeste. No hay lluvias previstas para la jornada.

Un último día para disfrutar del calor

Las condiciones permitirán que San Juan tenga un domingo con características primaverales, luego de varias jornadas con temperaturas elevadas. Durante la tarde, el termómetro podría ubicarse cerca de los 30 °C, con buenas condiciones para las actividades al aire libre.

Sin embargo, el escenario comenzará a modificarse durante el inicio de la semana. Los pronósticos coinciden en anticipar un descenso térmico y un aumento de la inestabilidad a partir del lunes 28.

Para ese día se espera una máxima de alrededor de 24 a 26 °C, varios grados por debajo de la registrada durante el fin de semana. Además, algunos pronósticos prevén lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, con posibilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. También podría intensificarse el viento del sector sur, con ráfagas que alcanzarían entre 42 y 50 km/h.

De esta manera, el domingo ofrecerá una pausa cálida y estable antes de un cambio marcado en el tiempo. El comienzo de la última semana de septiembre estará signado por temperaturas más bajas, viento y condiciones más inestables, con lluvias previstas para San Juan.