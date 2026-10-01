San Juan tendrá dos jornadas con condiciones diferentes. Este jueves 1 de octubre se espera una jornada mayormente nublada, con una máxima de 23°C y sin precipitaciones, mientras que el viernes llegará un marcado ascenso de temperatura, con una máxima prevista de 32°C y ráfagas de viento de hasta 69 km/h.

Este jueves comenzó con 13,8°C, cielo nublado, 69% de humedad y viento del sur a 19 km/h, según los datos registrados a las 7. La visibilidad era de 15 kilómetros y la presión atmosférica alcanzaba los 954,5 hPa.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 12°C. El viento soplará desde el sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, se espera una mejora parcial de las condiciones, aunque continuará la nubosidad. La temperatura ascenderá hasta los 23°C, con viento del norte de entre 13 y 22 km/h. Durante la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá hasta los 20°C, con viento del sudeste de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico no contempla lluvias para este jueves: la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Viernes con fuerte ascenso de temperatura

Las condiciones cambiarán durante el viernes 2 de octubre. La temperatura mínima prevista será de 13°C, mientras que la máxima llegará a los 32°C, acompañada por viento y ráfagas fuertes.

Durante la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura de 13°C, con viento del norte de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 19°C. El viento soplará del norte a una velocidad de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas de hasta 42-50 km/h. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10%.

El momento de mayor temperatura se registrará durante la tarde, cuando el termómetro llegará a los 32°C. El pronóstico anticipa condiciones ventosas, con viento del oeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 60-69 km/h. No se esperan lluvias.

Durante la noche, la temperatura bajará hasta los 25°C y el cielo permanecerá parcialmente nublado. El viento continuará desde el oeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 42-50 km/h.