San Juan tendrá este jueves 10 de septiembre una jornada con temperaturas agradables, cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde. La máxima llegará a los 22 grados, mientras que durante la noche podrían registrarse algunos chaparrones.

A las 7, la temperatura era de 7,4 grados, con una sensación térmica de 4,5 grados. La humedad se ubicaba en 40%, la presión atmosférica en 944,9 hPa y el viento soplaba desde el sudeste a 17 kilómetros por hora. La visibilidad alcanzaba los 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 7 grados y vientos del sudeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Por la tarde, las condiciones serán mayormente nubladas y la temperatura alcanzará los 22 grados.

Hacia la noche aumentará la posibilidad de precipitaciones, con pronóstico de chaparrones y una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%. La temperatura descenderá hasta los 15 grados, mientras que el viento continuará del sudeste, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el viernes

Para el viernes 11 de septiembre se prevé una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados.

Durante la tarde podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. Por la noche se esperan chaparrones y una temperatura cercana a los 13 grados.

El viento tendrá mayor intensidad hacia el cierre de la jornada: durante la noche soplará del sur, entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.