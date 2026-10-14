San Juan tendrá dos jornadas marcadas por la inestabilidad, con probabilidades de lluvias aisladas y chaparrones durante este miércoles 14 y el jueves 15 de octubre. Según el pronóstico, las temperaturas se mantendrán moderadas, con una máxima de 19°C para hoy y de 17°C para mañana.

Este miércoles, la jornada comenzará con una temperatura de 12°C y probabilidad de lluvias aisladas, estimada entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el termómetro llegará a los 19°C y se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá en el mismo rango. El viento cambiará su dirección predominante hacia el sur, aunque conservará velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la noche, la temperatura descenderá a 14°C y continuará la posibilidad de chaparrones. El viento volverá a soplar del sudeste, con intensidades similares a las previstas para el resto del día.

Cómo estará el tiempo el jueves en San Juan

Para el jueves 15 de octubre se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante la madrugada y la noche, mientras que las precipitaciones podrían aparecer durante la mañana y la tarde.

En las primeras horas del día, la temperatura rondará los 10°C, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 0% y el 10%. Por la mañana, el registro térmico será de 12°C y podrían presentarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre el 10% y el 40%.

Durante la tarde, la máxima alcanzará los 17°C y se prevén chaparrones. El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche, la temperatura se ubicará en torno a los 15°C y el cielo estará mayormente nublado, con una baja probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, durante el jueves predominará el sector sur y sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 22 km/h, según el momento del día.

De esta manera, el pronóstico anticipa dos jornadas frescas e inestables en San Juan, con temperaturas máximas en descenso y posibilidades de precipitaciones intermitentes.