San Juan tendrá este jueves una jornada con temperaturas frescas, cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana, según los datos del pronóstico meteorológico. La temperatura mínima prevista será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 19°C durante la tarde.

Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40%, con viento del sector sur a velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde, el cielo permanecerá mayormente nublado, la temperatura llegará a los 19°C y el viento disminuirá su intensidad, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche, se espera que la temperatura descienda hasta los 15°C. Las condiciones de nubosidad se mantendrán y la probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%, con viento del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Para el viernes 16 de octubre, el pronóstico anticipa otra jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 12°C durante la madrugada y los 18°C por la tarde.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones será de entre el 0% y el 10%. La temperatura prevista será de 12°C en las primeras horas y llegará a los 15°C durante la mañana, con viento del sur de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 18°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudeste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La principal novedad llegará durante la noche, cuando se prevén lluvias aisladas. En ese período, la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de entre el 10% y el 40%, con una temperatura estimada de 15°C y viento del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora.