San Juan tendrá dos jornadas marcadas por el cielo mayormente nublado y un descenso de las temperaturas, con posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana de este jueves. Para el viernes se espera una jornada más fría y sin precipitaciones significativas.

Durante este jueves 8 de octubre, el cielo se presentará con lluvias aisladas durante la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. La temperatura será de alrededor de 12°C, mientras que el viento soplará del sector noroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, las condiciones tenderán a mantenerse mayormente nubladas, con una temperatura cercana a los 20°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 10%. El viento continuará con velocidades de entre 13 y 22 km/h, aunque cambiará su dirección predominante hacia el sur durante la noche.

Para la noche del jueves, el cielo seguirá mayormente nublado y la temperatura descenderá hasta los 17°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre 0% y 10%, con viento de entre 13 y 22 km/h.

Viernes con temperaturas más bajas

El viernes 9 de octubre continuará con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. La madrugada tendrá una temperatura estimada de 17°C, mientras que durante la mañana se producirá un marcado descenso hasta los 10°C.

Por la tarde, la máxima alcanzará los 18°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidad significativa de precipitaciones. Durante la noche, la temperatura volverá a bajar hasta los 6°C.

El viento tendrá distintas intensidades a lo largo del viernes. Durante la madrugada se prevén velocidades de entre 13 y 22 km/h, mientras que por la mañana disminuirá a entre 7 y 12 km/h. Por la tarde volverá a ubicarse entre 13 y 22 km/h y durante la noche aumentará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

De esta manera, el cierre de la semana estará marcado por nubosidad persistente, temperaturas más bajas y un aumento del viento hacia la noche del viernes.