San Juan tendrá dos jornadas inestables, con probabilidad de tormentas fuertes durante la tarde y la noche del lunes 12 de octubre. Las precipitaciones podrían continuar hasta el martes, con temperaturas que no superarán los 22°C.

El pronóstico para este lunes anticipa condiciones de inestabilidad en San Juan, en una jornada marcada por la probabilidad de tormentas aisladas y fuertes. El escenario se mantiene durante el martes 13 de octubre, cuando se esperan nuevas precipitaciones en distintos momentos del día.

Durante la mañana del lunes, la temperatura rondará los 11°C y se prevén tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. Por la tarde, el termómetro alcanzará los 22°C, aunque las condiciones meteorológicas continuarán inestables, con posibilidad de tormentas fuertes.

Hacia la noche, aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 15°C y el viento soplará desde el sector sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo el martes

La inestabilidad continuará durante la madrugada del martes, con tormentas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. La temperatura se ubicará en torno a los 15°C.

Por la mañana, se esperan tormentas aisladas, con una temperatura cercana a los 12°C y una probabilidad de lluvias que también oscilará entre el 40% y el 70%. Durante la tarde, las condiciones tenderán a mejorar parcialmente, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas. La máxima prevista será de 20°C.

Por la noche, volverán los chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%. La temperatura rondará los 17°C y el viento cambiará al sector sur, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar circular por calles anegadas y tomar precauciones durante los períodos de mayor inestabilidad.

Alerta amarilla por tormentas

El nivel amarillo del sistema de alertas meteorológicas indica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes y daños puntuales. Se recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.

Es importante distinguir entre el pronóstico de tormentas y la emisión de una alerta oficial: los datos meteorológicos indican condiciones inestables, pero para confirmar la vigencia, el alcance territorial y el período de una alerta amarilla es necesario consultar el parte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional.