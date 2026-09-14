San Juan inició este lunes 14 de septiembre con frío intenso durante las primeras horas del día, aunque con cielo despejado y condiciones estables. A las 7, la temperatura registrada fue de -0,8°C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -2,7°C.

Según los datos meteorológicos, la humedad alcanzaba el 77%, con una presión atmosférica de 950,2 hPa y viento del sudeste a 6 kilómetros por hora. La visibilidad era de 15 kilómetros.

Para el resto de la jornada se espera una mejora progresiva de las condiciones térmicas. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 1°C, mientras que por la tarde se prevé cielo ligeramente nublado y una máxima de 17°C.

Durante la noche continuará ligeramente nublado, con una temperatura estimada en 12°C. En ningún momento del lunes se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.

Cómo seguirá el tiempo el martes

El martes 15 de septiembre continuará con condiciones estables, aunque con mayor presencia de nubosidad. La madrugada tendrá cielo ligeramente nublado y una temperatura cercana a los 5°C.

Durante la mañana se esperan unos 4°C, mientras que por la tarde el termómetro podría alcanzar los 20°C, convirtiéndose en una jornada más templada que la del lunes. Hacia la noche, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 15°C.

Tampoco se esperan lluvias durante el martes. La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada. El viento tendrá predominio del este durante la tarde y la noche, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.