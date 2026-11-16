San Juan tendrá este lunes 16 de noviembre una jornada marcada por la inestabilidad climática, con tormentas que podrían intensificarse durante la noche. El pronóstico prevé precipitaciones desde las primeras horas del día y un aumento de la probabilidad de lluvias hacia el cierre de la jornada, en un contexto de fuertes ráfagas de viento del sector sur.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 19°C y el viento soplará desde el sudeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se anticipan tormentas aisladas, con una temperatura máxima de 33°C. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%, mientras que el viento rotará al sector sur y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Sin embargo, las condiciones podrían complicarse durante la noche. El pronóstico indica la posibilidad de tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación que ascenderá a un rango de entre el 40% y el 70%. La temperatura descenderá hasta los 25°C y continuarán los vientos del sur, con velocidades de entre 42 y 50 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 17 de noviembre se espera una mejora parcial de las condiciones meteorológicas, aunque no desaparecerá por completo la posibilidad de precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana el cielo estará nublado y parcialmente nublado, respectivamente, con temperaturas cercanas a los 16°C y una probabilidad de lluvias de entre el 0% y el 10%.

Hacia la tarde volverán las posibilidades de chaparrones, con una temperatura máxima prevista de 29°C. Durante la noche también podrían registrarse precipitaciones, con una probabilidad de entre el 10% y el 40% y una temperatura cercana a los 25°C.

A diferencia del lunes, el viento será más moderado durante el martes, con velocidades de entre 7 y 22 km/h y dirección predominante del este.