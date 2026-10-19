El tiempo en San Juan estará marcado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones durante el inicio de la semana. Según el pronóstico para este lunes 19 y martes 20 de octubre, se esperan temperaturas máximas de entre 25°C y 26°C, con chaparrones y tormentas aisladas en distintos momentos del día.

Para este lunes, la jornada comenzará con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 12°C y 13°C durante la mañana y la madrugada. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10%.

Sin embargo, las condiciones cambiarán durante la tarde y la noche, cuando se prevén chaparrones y una probabilidad de lluvia de entre el 10% y el 40%. La temperatura máxima alcanzará los 25°C durante la tarde, mientras que por la noche descenderá hasta los 20°C.

El viento soplará predominantemente del norte durante la madrugada y del sur por la mañana, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora. Hacia la tarde y la noche, predominará del sudeste, con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 20 de octubre, se espera que continúe la inestabilidad. Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 12°C y una baja probabilidad de precipitaciones.

A partir de la mañana, el pronóstico anticipa tormentas aisladas, una condición que podría extenderse durante la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 10% y el 40% en esos períodos.

La temperatura alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que para la noche se esperan alrededor de 22°C. El viento tendrá intensidades variables, de entre 0 y 12 kilómetros por hora, con predominio del sudoeste durante la mañana y del este durante la tarde y la noche.

De esta manera, el comienzo de la semana estará caracterizado por temperaturas templadas a cálidas, abundante nubosidad y posibilidades de precipitaciones, especialmente desde la segunda mitad del lunes y durante gran parte del martes.