El inicio de la primavera estará acompañado por viento y un cambio en las condiciones meteorológicas en San Juan. El alerta amarilla por viento, incluido el Zonda y el ingreso de viento Sur, continúa vigente, mientras el pronóstico anticipa ráfagas que podrían alcanzar los 59 kilómetros por hora durante las primeras horas del lunes. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene a la provincia bajo advertencia por este fenómeno.

De acuerdo con el pronóstico para el lunes 21 de septiembre, la madrugada se presentará algo nublada, con una temperatura cercana a los 12 grados. En ese período, el viento soplará desde el Oeste, con velocidades de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 51 y 59 km/h.

Durante la mañana, el viento cambiará al sector Sur y tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h. La temperatura llegará a unos 14 grados y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

La tarde tendrá una máxima de 22 grados

Para la tarde del lunes se espera la temperatura más elevada de la jornada, con una máxima de 22 grados. El viento continuará desde el Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche, el viento rotará al Sudeste y disminuirá su intensidad, con registros de entre 13 y 22 km/h. La temperatura rondará los 17 grados y el cielo seguirá parcialmente nublado.

No se prevén precipitaciones durante la jornada, con 0% de probabilidad de lluvia en las cuatro franjas horarias del pronóstico.

El alerta amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y afectar momentáneamente algunas actividades. En el caso del viento Zonda, el sistema de alertas del SMN contempla la intensidad de las ráfagas para establecer los distintos niveles de advertencia.

Cómo seguirá el martes

Para el martes 22 de septiembre, las condiciones serán más tranquilas en cuanto al viento. La madrugada tendrá una mínima de 10 grados, mientras que durante la mañana la temperatura descenderá hasta los 7 grados.

El viento será predominantemente del Sur durante las primeras horas, con velocidades de entre 7 y 12 km/h. Por la tarde rotará al Noreste y por la noche al Este, manteniéndose dentro de ese mismo rango.

La temperatura se recuperará durante la tarde, con una máxima prevista de 23 grados, y alcanzará unos 20 grados durante la noche. El cielo estará parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana, y algo nublado durante la tarde y la noche.

Tampoco se esperan precipitaciones para el martes.