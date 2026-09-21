San Juan comenzó este lunes 21 de septiembre con 12°C, cielo parcialmente nublado y viento del Sur a 28 km/h. La jornada tendrá una máxima de 22°C y ráfagas de hasta 50 km/h.

Según los datos actualizados a las 7, la humedad se ubicó en 36%, mientras que la presión atmosférica fue de 943 hPa. La visibilidad alcanzó los 15 kilómetros.

Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 14°C y viento del Sur de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque la temperatura ascenderá hasta los 22°C. El viento continuará soplando del Sur, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían llegar nuevamente a los 50 km/h.

Hacia la noche, la temperatura descenderá a unos 17°C y el viento rotará hacia el Sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. No se prevén precipitaciones durante ninguna de las franjas horarias.

Cómo seguirá el tiempo el martes

Para el martes 22 de septiembre se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y algo nublado durante el resto del día. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 7°C, mientras que la máxima llegará a 23°C.

El viento será más moderado que durante el lunes. Durante la madrugada soplará del Sur, mientras que por la tarde rotará al Noreste y durante la noche tendrá dirección Este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Al igual que el lunes, el pronóstico no contempla lluvias para el martes.