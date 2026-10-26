San Juan comenzará la semana con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables, aunque las condiciones del tiempo podrían cambiar durante el martes, cuando se prevé la probabilidad de precipitaciones en distintos momentos de la jornada.

Para este lunes 26 de octubre, el pronóstico indica una temperatura mínima de 11°C durante la mañana y una máxima de 25°C por la tarde. El cielo permanecerá mayormente nublado durante las primeras horas y la tarde, mientras que hacia la noche se espera una disminución de la nubosidad, con condiciones parcialmente nubladas.

El viento soplará predominantemente del sector norte durante la mañana y la tarde, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la noche, cambiará al sudoeste, manteniendo una intensidad similar. La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0% y el 10% durante la tarde y la noche.

Cómo estará el tiempo en San Juan el martes

Para el martes 27 de octubre, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas, con temperaturas más bajas durante la mañana y la posibilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Durante la madrugada, la temperatura rondará los 12°C, con cielo mayormente nublado y viento del sudoeste. Por la mañana, el termómetro descenderá hasta los 11°C y se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%.

La situación podría continuar durante la tarde, cuando se espera una temperatura máxima de 23°C y la posibilidad de tormentas aisladas. En esa franja horaria, el viento soplará del sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el cielo volverá a estar mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y viento del sector sur. Para ese período, el pronóstico no contempla probabilidades significativas de precipitaciones.

De esta manera, el inicio de la semana estará marcado por temperaturas templadas y nubosidad variable, mientras que el martes presentará mayores posibilidades de precipitaciones, especialmente durante la mañana y la tarde.